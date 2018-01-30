"Лужники" номинированы на международную премию

"Лужники" номинированы на премию в в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards 2018, сообщил в своем Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. Стадион представлен в номинации "Лучший восстановленный объект". Победитель будет объявлен в марте.
"Лужники" реконструировались с 2013 по 2017 год в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. 11 ноября в них состоялся первый официальный матч - сборная России в товарищеской игре уступила Аргентине (0:1).
Сразу два московских проекта номинированы на MIPIM Awards 2018 - престижную премию в сфере строительства и архитектуры. Парк #Зарядье как лучший проект урбанистической регенерации, а #Лужники как лучший восстановленный объект. Победителей объявят в марте. pic.twitter.com/BewyxXF9XS– Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 января 2018 г.
shpasic
премия "давка года"?
00:14