"Лужники" номинированы на международную премию

"Лужники" номинированы на премию в в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards 2018, сообщил в своем Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин. Стадион представлен в номинации "Лучший восстановленный объект". Победитель будет объявлен в марте.

"Лужники" реконструировались с 2013 по 2017 год в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. 11 ноября в них состоялся первый официальный матч - сборная России в товарищеской игре уступила Аргентине (0:1).