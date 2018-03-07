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"Лужники" - лучший стадион 2017 года по версии экспертов

11 ноября 2017 года. Москва. Стадион "Лужники". Россия - Аргентина - 0:1. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
11 ноября 2017 года. Москва. Стадион "Лужники". Россия - Аргентина - 0:1. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Авторитетный портал stadiumdb.com признал стадион "Лужники" лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов. В комиссию, которая определяла победителя, входили пять архитекторов, которые оценивали три ключевых критерия: архитектурную ценность, функциональность и инновации.

 
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Второе место в голосовании заняла "Ю Арена" во Нантере. Тройку лучших стадионов замкнул "Мерседес-Бенц Стэдиум", расположенный в Атланте. Домашняя арена "Зенита" стадион "Санкт-Петербург" вошел в десятку лучших.

Напомним, первый матч на реконструированных "Лужниках" состоялся 11 ноября 2017 года - сборная России проиграла в контрольном матче Аргентине (0:1). Следующая игра на арене запланирована на 23 марта. В ней россияне встретятся с Бразилией.

Летом 2018 года "Лужники" семь игр чемпионата мира-2018, включая матч открытия и финал.

Отметим, что stadiumdb.com определяет лучшие стадионы с 2012 года. По итогам 2013 года 11-е место в нем заняла "Казань Арена".

Начиная с 2014 года рейтинг был разделен на на голосование болельщиков и версию экспертов. По итогам 2015 года домашний стадион "Спартака" "Открытие-Арена" стал третьим в интернет-голосовании, но не был включен в топ-10 по версии специалистом. По итогам 2016 года стадион "Краснодара" занял второе место в голосовании болельщиков, а по версии экспертов стал третьим.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Бабасян Арсен Ноунеймович

Стадион, мягко говоря, выглядит устаревшим.) Открытие-арена по всем параметрам лучше.)

19:22

КолобокКолобков

у всех экспертов была фамилия Мутко

19:17

Мастер_Шифу

Надо было экспертам на матч с Аргентиной сходить. Думаю результат сильно поменялся бы.

18:59

shpasic

видимо, эксперты не пробовали с этого стадиона два часа по грязи идти через колонну полицейских)

18:58

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