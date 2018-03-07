"Лужники" - лучший стадион 2017 года по версии экспертов

Авторитетный портал stadiumdb.com признал стадион "Лужники" лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов. В комиссию, которая определяла победителя, входили пять архитекторов, которые оценивали три ключевых критерия: архитектурную ценность, функциональность и инновации.

Второе место в голосовании заняла "Ю Арена" во Нантере. Тройку лучших стадионов замкнул "Мерседес-Бенц Стэдиум", расположенный в Атланте. Домашняя арена "Зенита" стадион "Санкт-Петербург" вошел в десятку лучших.

Напомним, первый матч на реконструированных "Лужниках" состоялся 11 ноября 2017 года - сборная России проиграла в контрольном матче Аргентине (0:1). Следующая игра на арене запланирована на 23 марта. В ней россияне встретятся с Бразилией.

Летом 2018 года "Лужники" семь игр чемпионата мира-2018, включая матч открытия и финал.

Отметим, что stadiumdb.com определяет лучшие стадионы с 2012 года. По итогам 2013 года 11-е место в нем заняла "Казань Арена".

Начиная с 2014 года рейтинг был разделен на на голосование болельщиков и версию экспертов. По итогам 2015 года домашний стадион "Спартака" "Открытие-Арена" стал третьим в интернет-голосовании, но не был включен в топ-10 по версии специалистом. По итогам 2016 года стадион "Краснодара" занял второе место в голосовании болельщиков, а по версии экспертов стал третьим.