"Лужники" - лучший стадион 2017 года по версии экспертов

Авторитетный портал stadiumdb.com признал стадион "Лужники" лучшей футбольной ареной 2017 года по версии экспертов. В комиссию, которая определяла победителя, входили пять архитекторов, которые оценивали три ключевых критерия: архитектурную ценность, функциональность и инновации.
Второе место в голосовании заняла "Ю Арена" во Нантере. Тройку лучших стадионов замкнул "Мерседес-Бенц Стэдиум", расположенный в Атланте. Домашняя арена "Зенита" стадион "Санкт-Петербург" вошел в десятку лучших.
Напомним, первый матч на реконструированных "Лужниках" состоялся 11 ноября 2017 года - сборная России проиграла в контрольном матче Аргентине (0:1). Следующая игра на арене запланирована на 23 марта. В ней россияне встретятся с Бразилией.
Летом 2018 года "Лужники" семь игр чемпионата мира-2018, включая матч открытия и финал.
Отметим, что stadiumdb.com определяет лучшие стадионы с 2012 года. По итогам 2013 года 11-е место в нем заняла "Казань Арена".
Начиная с 2014 года рейтинг был разделен на на голосование болельщиков и версию экспертов. По итогам 2015 года домашний стадион "Спартака" "Открытие-Арена" стал третьим в интернет-голосовании, но не был включен в топ-10 по версии специалистом. По итогам 2016 года стадион "Краснодара" занял второе место в голосовании болельщиков, а по версии экспертов стал третьим.
Honestly, we did not see that coming at first. But entirely agree - it's a stadium worthy to be called #StadiumOfTheYear! Congratulations, #Лужники, well deserved victory! Jury Award goes to Russia for the 1st time. https://t.co/H7RxsqIbUo pic.twitter.com/PHFGXTJihP– StadiumDB.com (@StadiumDB) 7 марта 2018 г.
Бабасян Арсен Ноунеймович
Стадион, мягко говоря, выглядит устаревшим.) Открытие-арена по всем параметрам лучше.)
19:22
КолобокКолобков
у всех экспертов была фамилия Мутко
19:17
Мастер_Шифу
Надо было экспертам на матч с Аргентиной сходить. Думаю результат сильно поменялся бы.
18:59
shpasic
видимо, эксперты не пробовали с этого стадиона два часа по грязи идти через колонну полицейских)
18:58