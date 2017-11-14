15:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лустиг - о свисте итальянских фанатов во время гимна Швеции: "Гребанные выродки"

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Защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг резко отреагировал на свист итальянских фанатов перед вторым матчем отборочного турнира за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Перед началом игры поклонники сборной Италии на стадионе "Сан-Сиро" проявили неуважение к гимну соперника.

- Они гребанные выродки, - цитирует Aftonbladet Лустига, который обращался к партнерам по команде.

Напомним, Швеция по сумме двух матчей победила Италию (1:0 - дома, 0:0 - на выезде) и впервые с 2006 года вышла на чемпионат мира.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ulan3

Да нет. Ты не внимательно читал цитату Лустига. Просто они гребанные выродки)

15:42

rusfed 2.0

Политкорректно перевели. Сидорами он их назвал. "Jaevla fittor aer dom"

15:39

palychhh

А чего они свистели? Была какая-то предыстория?

15:31