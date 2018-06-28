Лунев охарактеризовал Черчесова тремя словами

Вратарь сборной России Андрей Лунев после тренировки в Новогорске отметил, что в нашей команде забить в ворота Испании хет-трик, как это сделал Криштиану Роналду, могут Александр Головин, Артем Дзюба, Федор Смолов а также другие игроки, которые будут на поле. Также голкипер заверил, что во встрече 1/8 финала чемпионата мира игроки готовы отвечать агрессией на агрессию соперника.

– Как могли бы трем словами охарактеризовать Станислава Черчесова?

– Хороший, лучший, топ.

– Рамос всегда играет очень агрессивно. С ним надо играть также?

– У нас есть вполне агрессивные футболисты. Но нужен какой-то игровой момент. А Рамос всегда агрессивный. Думаю, будем отвечать агрессией на агрессию.

– В матче с испанцами хет-трик сделал Криштиану Роналду. Кто в нашей команде может им стать и сделать хет-трик?

– Посмотрим. Головин может, Дзюба, Смолов. Все могут. Кто у нас будет играть – тот и будет это делать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

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