Лукашенко приедет на финал чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, сообщает БелТА. Решающий матч ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

- Президент Белоруссии по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе "Лужники" будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу, - заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и добавила, что Лукашенко следил за событиями ЧМ. - Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд.

Ранее сообщалось, что решающий матч ЧМ-2018 посетят более 10 глав различных государств.