19:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лукашенко планирует приехать на открытие чемпионата мира по футболу


Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве республики в Москве.

- Президент Белоруссии 14 июня по приглашению президента РФ Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники", - заявил собеседник агентства.

Напомним, сборная Белоруссии не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв в своей отборочной группе последнее, шестое, место. 

В стартовом матче мирового первенства встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00. 

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5288696

К комментариям
2