Лукашенко планирует приехать на открытие чемпионата мира по футболу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве республики в Москве.

- Президент Белоруссии 14 июня по приглашению президента РФ Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники", - заявил собеседник агентства.

Напомним, сборная Белоруссии не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв в своей отборочной группе последнее, шестое, место.

В стартовом матче мирового первенства встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00.

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