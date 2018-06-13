Лукашенко планирует приехать на открытие чемпионата мира по футболу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве республики в Москве.
- Президент Белоруссии 14 июня по приглашению президента РФ Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники", - заявил собеседник агентства.
Напомним, сборная Белоруссии не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв в своей отборочной группе последнее, шестое, место.
В стартовом матче мирового первенства встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00.
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Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Владимир Путин
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Александр Лукашенко
- Чемпионат мира 2018