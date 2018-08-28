Лукаш Подольски: "Когда я был в сборной, расизма не было"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски поделился мнением о публикации Spiegel, согласно которой во время чемпионата мира-2018 в команде произошел раскол. Одной из его причин стало происхождение некоторых футболистов.

СМИ: сборная Германии во время ЧМ-2018 раскололись на два лагеря

По информации издания, в одну "группировку" вошли в большей степени игроки с иностранными корнями, среди которых были Жером Боатенг, Месут Езил и Илкай Гюндоган, во вторую – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и ряд других футболистов. Источник утверждает, что один лагерь получил от противоположного название "канакен" (ругательное обозначение мигрантов в Германии. – Прим. "СЭ"), а второй – "картошка" (так турки с насмешкой называют немцев. – Прим. "СЭ").

– Германия – многокультурная страна, – цитирует Подольски Bild. – Как это бывает в путешествии, также и в сборной. Крепкие выражения использовались, но в этом не было злобы. Слова "канакен" и "картошка" звучали и на чемпионате Европы-2016. Но всем понятно, что это говорится в шутку. Это не имеет никакого отношения к расизму.

Люди извне после провала на чемпионате мира пытаются внести вещи, которые не верны. Когда я был в сборной, расизма не было. Не стоит преувеличивать произошедшее. Но не все воспринимают это таким образом.

Напомним, Подольски завершил карьеру в сборной Германии в 2017 году. В 130 матчах за бундестим он забил 49 мячей. Форвард польского происхождения дважды становился бронзовым призером чемпионата мира, один раз выиграл мировое первенство. На чемпионатах Европы он один раз стал серебряным призером и дважды бронзовым.

Сборная Германии на ЧМ-2018 не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.