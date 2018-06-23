Лукас Васкес: "Я работаю, чтобы попасть в стартовый состав сборной Испании, но все решает тренер"

Нападающий сборной Испании Лукас Васкес сказал, что надеется попасть в стартовый состав команды в оставшихся матчах ЧМ-2018.

- Я работаю, чтобы попасть в стартовый состав, но его определяет тренер,- цитирует испанца AS. - Моя цель - быть готовым на 100%, чтобы помочь команде и использовать свой шанс, когда он мне представится.

26-летний игрок в двух матчах чемпионата мира отыграл в общей сложности 83 минуты. 25 июня сборная Испании в Калининграде сыграет со сборной Марокко. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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