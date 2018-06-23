Лукас Васкес: "У Асенсио огромный потенциал, нам нужно только помогать ему"

Нападающий сборной Испании Лукас Васкес высоко оценил игру своего партнера по команде Марко Асенсио.

- Марко провел пару отличных сезонов и продолжает прогрессировать, - цитирует испанца AS. - Он еще молод, но у него великолепное настоящее и даже лучшее будущее. Никто не знает, на что он способен, потому что у него огромный потенциал. Нам нужно только помогать ему.

25 июня сборная Испании в Калининграде сыграет со сборной Марокко. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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