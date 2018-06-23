Лукас Васкес: "Для Испании будет лучше, если фавориты вылетят пораньше"

Нападающий сборной Испании Лукас Васкес - о неудачах фаворитов на ЧМ-2018.

- Сенсации на чемпионате мира-2018? Для нас будет лучше, если фавориты вылетят, - цитирует испанца AS. - Но в любом случае нам будет сложно. Поэтому мы сосредоточены только на себе и идем от матча к матчу.

25 июня сборная Испании в Калининграде сыграет со сборной Марокко. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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