Лукас Торрейра: "Россия – очень атакующая команда. Играет в вертикальный футбол"

Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра, который на днях перешел из "Сампдории" в "Арсенал" рассказал о сильных сторонах сборной России. Россиянам предстоит сыграть с уругвайцами на чемпионате мира 25 июня.

– Россия забила 8 голов в двух матчах. Как вам эта команда?

– Да, русские очень много забили. Видно, что это весьма атакующая команда. Мы еще проанализируем сильные и слабые стороны России. Но видно, что Россия играет в вертикальный футбол. Но мы тоже умеем так действовать. Думаю, еще изучим Россию внимательно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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