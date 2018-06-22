13:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лукас Торрейра: "Россия – очень атакующая команда. Играет в вертикальный футбол"


Полузащитник сборной Уругвая  Лукас Торрейра, который на днях перешел из "Сампдории" в "Арсенал" рассказал о сильных сторонах сборной России. Россиянам предстоит сыграть с уругвайцами на чемпионате мира 25 июня.

– Россия забила 8 голов в двух матчах. Как вам эта команда?

– Да, русские очень много забили. Видно, что это весьма атакующая команда. Мы еще проанализируем сильные и слабые стороны России. Но видно, что Россия играет в вертикальный футбол. Но мы тоже умеем так действовать. Думаю, еще изучим Россию внимательно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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