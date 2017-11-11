Лукас Подольски: "После чемпионата мира все снова заговорят о российских футболистах"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски в интервью изданию "Лента.ру" отметил, что не знает нового поколения сборной России. По его словам, эту ситуацию игроки смогут испарвить на предстоящем чемпионате мира-2018.

- В отборочном турнире к чемпионату мира-2010 вы дважды играли против одной из лучших сборных России. Чем вам запомнилась та команда Гуса Хиддинка?

- Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счете (2:1 и 1:0), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в "Арсенале", он – один из лучших российских футболистов за последние лет двадцать. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира – прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах.

- <span style="">&lt;span style=""&gt;Кого вы считаете фаворитами предстоящего мирового первенства?&lt;/span&gt;</span> Кого вы считаете фаворитами предстоящего мирового первенства?

- Команд, способных победить, несколько: Германия, Бразилия, Аргентина, Франция. Всегда хорошую сборную привозят англичане, но им каждый раз чего-то не хватает. Думаю, тут дело в опыте решающих стадий, которого у них немного, а также в давлении, оказываемом на них общественностью.