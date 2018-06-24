Лукас Подольски: "Германия никогда не сдается"

Нападающий "Виссел Кобе", бывший игрок сборной Германии Лукас Подольски на своей странице в Инстаграме поздравил национальную команду с победой над Швецией (2:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Действующие чемпионы мира в меньшинстве одержали победу, забив решающий мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Мы никогда не сдаемся, – написал Подольски. – Потрясающая победа парней! С удовольствием следил за их игрой из Кельна".

Благодаря этой победе сборная Германии сохранила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018. Соперником команды Йоахима Лева по матчу третьего тура будет Корея (27 июня, Казань).

Публикация от Lukas Podolski (@poldi_official) 23 Июн 2018 в 1:47 PDT

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