Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку тренируется по индивидуальной программе перед матчем заключительного тура группового турнира чемпионата мира с командой Англии.

В субботу во втором матче группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии обыграла команду Туниса со счетом 5:2. Лукаку стал автором двух забитых голов. Футболист получил повреждение левой лодыжки и был заменен на 59-й минуте встречи. Во вторник сборная Бельгии провела очередную тренировку перед матчем с командой Англии на базе СК "Гучково" в Подмосковье, в занятии приняли участие 22 футболиста команды.

- Лукаку тренируется по индивидуальной программе, - приводит ТАСС сообщение пресс-служба сборной Бельгии. - Состояние футболиста после полученной травмы улучшается. В течение 24 часов медицинский штаб команды проведет дополнительное обследование, после чего будут известны шансы нападающего сыграть против команды Англии на групповом этапе чемпионата мира.

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