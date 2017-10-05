Лукаку пропустит матч сборной Бельгии против Боснией и Герцеговиной

Сборная Бельгии в Твиттере сообщила, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не полетит с командой на выездной матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет в Сараево 7 октября.

Отмечается, что форвард будет заниматься по индивидуальной программе, чтобы выйти на поле во встрече против Кипра, которая состоится 10 октября. Ранее появлялась информация, согласно которой Лукаку травмировал лодыжку на одной из тренировок в расположении сборной.

В сезоне-2017/18 на клубном уровне на счету Лукаку 11 голов в 10 матчах. В двух осенних матчах за сборную он забил 4 мяча.