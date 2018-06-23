Лукаку – первый после Марадоны

Сборная Бельгии стала седьмой командой в истории, начавшей чемпионат мира с двух крупных побед.
В первом туре подопечные Роберто Мартинеса разгромили Панаму – 3:0, а во втором – Тунис – 5:2. За последние полвека такой старт удавался только командам ФРГ (на чемпионском ЧМ-1990) и Франции (в 1998-м и 2014-м).
Команды, начавшие чемпионат мира с двух крупных побед
|
Год
|
Команда
|
Соперники
|
Итого
|
1930
|
США
|
Бельгия – 3:0, Парагвай – 3:0
|
1/2 финала
|
1950
|
Югославия
|
Швейцария – 3:0, Мексика – 4:1
|
2-е место в группе
|
1954
|
Венгрия
|
Корея – 9:0, ФРГ – 8:3
|
2-е место
|
1990
|
ФРГ
|
Югославия – 4:1, ОАЭ – 5:1
|
Победа
|
1998
|
Франция
|
ЮАР – 3:0, Сауд.Аравия – 4:0
|
Победа
|
2014
|
Франция
|
Гондурас – 3:0, Швейцария – 5:2
|
1/4 финала
|
2018
|
Бельгия
|
Панама – 3:0, Тунис – 5:2
|
?
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил два гола в ворота тунисцев и стал первым за 32 года футболистом, отметившимся двумя дублями подряд в рамках чемпионата мира. После того, как в 1986 году Диего Марадона последовательно огорчил двумя мячами команды Англии и Бельгии, такую серию не выдавал никто.
Кроме того, Лукаку стал четвертым футболистом после Шандора Кочиша, Жюста Фонтэна и Гжегожа Лято, начавшим турнир с двух дублей. Уже в следующем матче с Англией форвард "Манчестер Юнайтед" может повторить достижение аргентинца Гильермо Стабиле, а в 1/8 финала добраться и до рекордной серии великого венгра Кочиша.
Из отечественных игроков только сделать два дубля подряд получалось только Анатолия Бышовца. На ЧМ-1970 от него пострадали команды Бельгии и Сальвадора.
Футболисты, делавшие дубли в двух матчах чемпионата мира подряд
(выделены игроки, начавшие чемпионат с двух дублей)
|
Турнир
|
Игрок
|
Команда
|
Соперники
|
1930
|
Гильермо СТАБИЛЕ
|
Аргентина
|
Мексика – 6:3 (3), Чили – 3:1, США – 6:1
|
1950
|
ШИКО
|
Бразилия
|
Швеция – 7:1, Испания – 6:1
|
1954
|
Шандор КОЧИШ
|
Венгрия
|
Корея – 9:0 (3), ФРГ – 8:3 (4), Бразилия – 4:2, Уругвай – 4:2 (д.в.)
|
1954
|
Йозеф ХЮГИ
|
Швейцария
|
Италия – 4:1, Австрия – 5:7 (3)
|
1958
|
Жюст ФОНТЭН
|
Франция
|
Парагвай – 7:3 (3), Югославия – 2:3
|
1958
|
Питер МАКЛАРЛАНД
|
Сев.Ирландия
|
ФРГ – 2:2, Чехословакия – 2:1 (д.в.)
|
1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
Франция – 5:2 (3), Швеция – 5:2
|
1962
|
ГАРРИНЧА
|
Бразилия
|
Англия – 3:1, Чили – 4:2
|
1966
|
ЭЙСЕБИО
|
Португалия
|
Бразилия – 3:1, КНДР – 5:3 (4)
|
1970
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
Болгария – 5:2 (3), Перу – 3:1 (3)
|
1970
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
СССР
|
Бельгия – 4:1, Сальвадор – 2:0
|
1974
|
Гжегож ЛЯТО
|
Польша
|
Аргентина – 3:2, Гаити – 7:0
|
1978
|
Марио КЕМПЕС
|
Аргентина
|
Перу – 6:0, Голландия – 3:1 (д.в.)
|
1986
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
Англия
|
Польша – 3:0 (3), Парагвай – 3:0
|
1986
|
Диего МАРАДОНА
|
Аргентина
|
Англия – 2:1, Бельгия – 2:0
|
2018
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
Панама – 3:0, Тунис – 5:2
Помимо Лукаку дублем в игре с Тунисом отметился и Эден Азар. Пара игроков одной сборной отметилась высокой результативностью в 36-й раз в истории чемпионатов. В XXI веке подобное случилось всего в третий раз. Четыре года голландцы Робин ван Перси и Арьен Роббен общими усилиями забили четыре гола в ворота испанцев, а немцы Тони Кроос и Андре Шюррле поучаствовали в историческом разгроме Бразилии в полуфинале.
Случаи, когда более одного игрока команды оформляли дубль в матче ЧМ
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Игроки
|
19.07.1930
|
Гр.турнир
|
Мексика – АРГЕНТИНА – 3:6
|
Гильермо СТАБИЛЕ – 3, Адольфо СУМЕЛЬСУ – 2
|
20.07.1930
|
Гр.турнир
|
БРАЗИЛИЯ – Боливия – 4:0
|
МОДЕРАТО – 2, ПРЕТИНЬЮ – 2
|
26.07.1930
|
Гр.турнир
|
АРГЕНТИНА – США – 6:1
|
Гильермо СТАБИЛЕ – 2, Карлос ПЕУСЕЛЬЕ – 2
|
27.06.1930
|
Гр.турнир
|
УРУГВАЙ – Югославия – 6:1
|
Педро СЕА – 3, Хуан АНСЕЛЬМО – 2
|
27.05.1934
|
1/8 финала
|
ИТАЛИЯ – США – 7:1
|
Анджело СКЬЯВИО – 3, Раймундо ОРСИ – 2
|
05.06.1938
|
1/8 финала
|
ВЕНГРИЯ – Голландская Ост-Индия – 6:0
|
Дьердь ШАБОШИ – 2, Дьюла ЖЕНГЕЛЛЕР – 2
|
05.06.1938
|
1/8 финала
|
БРАЗИЛИЯ – Польша – 6:5 (д.в.)
|
ЛЕОНИДАС – 3, ПЕРАСИО – 2
|
12.06.1938
|
1/4 финала
|
ШВЕЦИЯ – Куба – 8:0
|
Харри АНДЕРССОН – 3, Густав ВЕТТЕРСТРЕМ – 3
|
19.06.1938
|
Финал
|
ИТАЛИЯ – Венгрия – 4:2
|
Джино КОЛАУССИ – 2, Сильвио ПИОЛА – 2
|
02.07.1950
|
Гр.турнир
|
УРУГВАЙ – Боливия – 8:0
|
Оскар МИГЕС – 3, Хуан Альберто СКЬЯФФИНО – 2
|
09.07.1950
|
Финальная группа
|
БРАЗИЛИЯ – Швеция – 7:1
|
АДЕМИР – 4, ШИКО – 2
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
ВЕНГРИЯ – Корея – 9:0
|
Шандор КОЧИШ – 3, Ференц ПУШКАШ – 2, Петер ПАЛОТАШ – 2
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
АНГЛИЯ – Бельгия – 4:4
|
Айвор БРОДИС – 2, Нэт ЛОФТХАУС – 2
|
19.06.1954
|
Гр.турнир
|
УРУГВАЙ – Шотландия – 7:0
|
Карлос БОРХЕС – 3, Оскар МИГЕС – 2, Хулио АББАДИ – 2
|
19.06.1954
|
Гр.турнир
|
АВСТРИЯ – Чехословакия – 5:0
|
Эрих ПРОБСТ – 3, Эрнст СТОЯСПАЛ – 2
|
20.06.1954
|
Гр.турнир
|
ВЕНГРИЯ – ФРГ – 8:3
|
Шандор КОЧИШ – 4, Нандор ХИДЕГКУТИ – 2
|
20.06.1954
|
Гр.турнир
|
ТУРЦИЯ – Корея – 7:0
|
БУРХАН Сангын – 3, СУАТ Мамат – 2
|
23.06.1954
|
Гр.турнир
|
ФРГ – Турция – 7:2
|
Ханс ШЕФЕР – 2, Макс МОРЛОК – 3
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
АВСТРИЯ – Швейцария – 7:5
|
Теодор ВАГНЕР – 3, Роберт КЕРНЕР – 2
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
Австрия – Швейцария – 7:5
|
Робер БАЛЛАМАН – 2, Йозеф ХЮГИ – 3
|
30.06.1954
|
1/2 финала
|
ФРГ – Австрия – 5:1
|
Фриц ВАЛЬТЕР – 2, Оттмар ВАЛЬТЕР – 2
|
15.06.1958
|
Гр.турнир
|
ЧЕХОСЛОВАКИЯ – Аргентина – 6:1
|
Зденек ЗИКАН – 2, Вацлав ГОВОРКА – 2
|
29.06.1958
|
Финал
|
БРАЗИЛИЯ – Швеция – 5:2
|
ВАВА – 2, ПЕЛЕ – 2
|
03.06.1962
|
Гр.турнир
|
ВЕНГРИЯ – Болгария – 6:1
|
Флориан АЛЬБЕРТ – 3, Лайош ТИХИ – 2
|
07.06.1962
|
Гр.турнир
|
ЮГОСЛАВИЯ – Колумбия – 5:0
|
Милан ГАЛИЧ – 2, Дражан ЕРКОВИЧ – 2
|
13.06.1962
|
1/2 финала
|
БРАЗИЛИЯ – Чили – 4:2
|
ГАРРИНЧА – 2, ВАВА – 2
|
12.07.1966
|
Гр.турнир
|
ФРГ – Швейцария – 5:0
|
Хельмут ХАЛЛЕР – 2, Франц БЕККЕНБАУЭР – 2
|
19.06.1974
|
1-й гр.турнир
|
Гаити – ПОЛЬША – 0:7
|
Гжегож ЛЯТО – 2, Анджей ШАРМАХ – 3
|
06.07.1978
|
1-й гр.турнир
|
ФРГ – Мексика – 6:0
|
Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ – 2, Хайнц ФЛОЭ – 2
|
15.07.1978
|
1-й гр.турнир
|
ВЕНГРИЯ – Сальвадор – 10:1
|
Ласло КИШШ – 3, Тибор НЬИЛАШИ – 2, Ласло ФАЗЕКАШ – 2
|
04.07.1982
|
2-й гр.турнир
|
Сев.Ирландия – ФРАНЦИЯ – 1:4
|
Ален ЖИРЕСС – 2, Доминик РОШТО – 2
|
21.06.1998
|
Гр.турнир
|
АРГЕНТИНА – Ямайка – 5:0
|
Ариэль ОРТЕГА – 2, Габриэль БАТИСТУТА – 3
|
27.06.1998
|
1/8 финала
|
БРАЗИЛИЯ – Чили – 4:1
|
СЕЗАР САМПАЙЮ – 2, РОНАЛДО – 2
|
13.06.2014
|
Гр.турнир
|
Испания – ГОЛЛАНДИЯ – 1:5
|
Робин ВАН ПЕРСИ – 2, Арьен РОББЕН – 2
|
08.07.2014
|
1/2 финала
|
Бразилия – ГЕРМАНИЯ – 1:7
|
Тони КРООС – 2, Андре ШЮРРЛЕ – 2
|
23.06.2018
|
Гр.турнир
|
БЕЛЬГИЯ – Тунис – 5:2
|
Ромелу ЛУКАКУ-2, Эден АЗАР – 2
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