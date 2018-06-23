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Лукаку – первый после Марадоны

Сегодня. Москва. Бельгия – Тунис – 5:2. Автор дубля - Ромелу ЛУКАКУ. Фото AFP
Сегодня. Москва. Бельгия – Тунис – 5:2. Автор дубля - Ромелу ЛУКАКУ. Фото AFP

Сборная Бельгии стала седьмой командой в истории, начавшей чемпионат мира с двух крупных побед.

В первом туре подопечные Роберто Мартинеса разгромили Панаму – 3:0, а во втором – Тунис – 5:2. За последние полвека такой старт удавался только командам ФРГ (на чемпионском ЧМ-1990) и Франции (в 1998-м и 2014-м).

Команды, начавшие чемпионат мира с двух крупных побед

Год

Команда

Соперники

Итого

1930

США

Бельгия – 3:0, Парагвай – 3:0

1/2 финала

1950

Югославия

Швейцария – 3:0, Мексика – 4:1

2-е место в группе

1954

Венгрия

Корея – 9:0, ФРГ – 8:3

2-е место

1990

ФРГ

Югославия – 4:1, ОАЭ – 5:1

Победа

1998

Франция

ЮАР – 3:0, Сауд.Аравия – 4:0

Победа

2014

Франция

Гондурас – 3:0, Швейцария – 5:2

1/4 финала

2018

Бельгия

Панама – 3:0, Тунис – 5:2

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Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил два гола в ворота тунисцев и стал первым за 32 года футболистом, отметившимся двумя дублями подряд в рамках чемпионата мира. После того, как в 1986 году Диего Марадона последовательно огорчил двумя мячами команды Англии и Бельгии, такую серию не выдавал никто.

Кроме того, Лукаку стал четвертым футболистом после Шандора Кочиша, Жюста Фонтэна и Гжегожа Лято, начавшим турнир с двух дублей. Уже в следующем матче с Англией форвард "Манчестер Юнайтед" может повторить достижение аргентинца Гильермо Стабиле, а в 1/8 финала добраться и до рекордной серии великого венгра Кочиша.

Из отечественных игроков только сделать два дубля подряд получалось только Анатолия Бышовца. На ЧМ-1970 от него пострадали команды Бельгии и Сальвадора.

Футболисты, делавшие дубли в двух матчах чемпионата мира подряд
(выделены игроки, начавшие чемпионат с двух дублей)

Турнир

Игрок

Команда

Соперники

1930

Гильермо СТАБИЛЕ

Аргентина

Мексика – 6:3 (3), Чили – 3:1, США – 6:1

1950

ШИКО

Бразилия

Швеция – 7:1, Испания – 6:1

1954

Шандор КОЧИШ

Венгрия

Корея – 9:0 (3), ФРГ – 8:3 (4), Бразилия – 4:2, Уругвай – 4:2 (д.в.)

1954

Йозеф ХЮГИ

Швейцария

Италия – 4:1, Австрия – 5:7 (3)

1958

Жюст ФОНТЭН

Франция

Парагвай – 7:3 (3), Югославия – 2:3

1958

Питер МАКЛАРЛАНД

Сев.Ирландия

ФРГ – 2:2, Чехословакия – 2:1 (д.в.)

1958

ПЕЛЕ

Бразилия

Франция – 5:2 (3), Швеция – 5:2

1962

ГАРРИНЧА

Бразилия

Англия – 3:1, Чили – 4:2

1966

ЭЙСЕБИО

Португалия

Бразилия – 3:1, КНДР – 5:3 (4)

1970

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

Болгария – 5:2 (3), Перу – 3:1 (3)

1970

Анатолий БЫШОВЕЦ

СССР

Бельгия – 4:1, Сальвадор – 2:0

1974

Гжегож ЛЯТО

Польша

Аргентина – 3:2, Гаити – 7:0

1978

Марио КЕМПЕС

Аргентина

Перу – 6:0, Голландия – 3:1 (д.в.)

1986

Гари ЛИНЕКЕР

Англия

Польша – 3:0 (3), Парагвай – 3:0

1986

Диего МАРАДОНА

Аргентина

Англия – 2:1, Бельгия – 2:0

2018

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

Панама – 3:0, Тунис – 5:2

Помимо Лукаку дублем в игре с Тунисом отметился и Эден Азар. Пара игроков одной сборной отметилась высокой результативностью в 36-й раз в истории чемпионатов. В XXI веке подобное случилось всего в третий раз. Четыре года голландцы Робин ван Перси и Арьен Роббен общими усилиями забили четыре гола в ворота испанцев, а немцы Тони Кроос и Андре Шюррле поучаствовали в историческом разгроме Бразилии в полуфинале.

Случаи, когда более одного игрока команды оформляли дубль в матче ЧМ

Дата

Стадия

Матч

Игроки

19.07.1930

Гр.турнир

Мексика – АРГЕНТИНА – 3:6

Гильермо СТАБИЛЕ – 3, Адольфо СУМЕЛЬСУ – 2

20.07.1930

Гр.турнир

БРАЗИЛИЯ – Боливия – 4:0

МОДЕРАТО – 2, ПРЕТИНЬЮ – 2

26.07.1930

Гр.турнир

АРГЕНТИНА – США – 6:1

Гильермо СТАБИЛЕ – 2, Карлос ПЕУСЕЛЬЕ – 2

27.06.1930

Гр.турнир

УРУГВАЙ – Югославия – 6:1

Педро СЕА – 3, Хуан АНСЕЛЬМО – 2

27.05.1934

1/8 финала

ИТАЛИЯ – США – 7:1

Анджело СКЬЯВИО – 3, Раймундо ОРСИ – 2

05.06.1938

1/8 финала

ВЕНГРИЯ – Голландская Ост-Индия – 6:0

Дьердь ШАБОШИ – 2, Дьюла ЖЕНГЕЛЛЕР – 2

05.06.1938

1/8 финала

БРАЗИЛИЯ – Польша – 6:5 (д.в.)

ЛЕОНИДАС – 3, ПЕРАСИО – 2

12.06.1938

1/4 финала

ШВЕЦИЯ – Куба – 8:0

Харри АНДЕРССОН – 3, Густав ВЕТТЕРСТРЕМ – 3

19.06.1938

Финал

ИТАЛИЯ – Венгрия – 4:2

Джино КОЛАУССИ – 2, Сильвио ПИОЛА – 2

02.07.1950

Гр.турнир

УРУГВАЙ – Боливия – 8:0

Оскар МИГЕС – 3, Хуан Альберто СКЬЯФФИНО – 2

09.07.1950

Финальная группа

БРАЗИЛИЯ – Швеция – 7:1

АДЕМИР – 4, ШИКО – 2

17.06.1954

Гр.турнир

ВЕНГРИЯ – Корея – 9:0

Шандор КОЧИШ – 3, Ференц ПУШКАШ – 2, Петер ПАЛОТАШ – 2

17.06.1954

Гр.турнир

АНГЛИЯ – Бельгия – 4:4

Айвор БРОДИС – 2, Нэт ЛОФТХАУС – 2

19.06.1954

Гр.турнир

УРУГВАЙ – Шотландия – 7:0

Карлос БОРХЕС – 3, Оскар МИГЕС – 2, Хулио АББАДИ – 2

19.06.1954

Гр.турнир

АВСТРИЯ – Чехословакия – 5:0

Эрих ПРОБСТ – 3, Эрнст СТОЯСПАЛ – 2

20.06.1954

Гр.турнир

ВЕНГРИЯ – ФРГ – 8:3

Шандор КОЧИШ – 4, Нандор ХИДЕГКУТИ – 2

20.06.1954

Гр.турнир

ТУРЦИЯ – Корея – 7:0

БУРХАН Сангын – 3, СУАТ Мамат – 2

23.06.1954

Гр.турнир

ФРГ – Турция – 7:2

Ханс ШЕФЕР – 2, Макс МОРЛОК – 3

26.06.1954

1/4 финала

АВСТРИЯ – Швейцария – 7:5

Теодор ВАГНЕР – 3, Роберт КЕРНЕР – 2

26.06.1954

1/4 финала

Австрия – Швейцария – 7:5

Робер БАЛЛАМАН – 2, Йозеф ХЮГИ – 3

30.06.1954

1/2 финала

ФРГ – Австрия – 5:1

Фриц ВАЛЬТЕР – 2, Оттмар ВАЛЬТЕР – 2

15.06.1958

Гр.турнир

ЧЕХОСЛОВАКИЯ – Аргентина – 6:1

Зденек ЗИКАН – 2, Вацлав ГОВОРКА – 2

29.06.1958

Финал

БРАЗИЛИЯ – Швеция – 5:2

ВАВА – 2, ПЕЛЕ – 2

03.06.1962

Гр.турнир

ВЕНГРИЯ – Болгария – 6:1

Флориан АЛЬБЕРТ – 3, Лайош ТИХИ – 2

07.06.1962

Гр.турнир

ЮГОСЛАВИЯ – Колумбия – 5:0

Милан ГАЛИЧ – 2, Дражан ЕРКОВИЧ – 2

13.06.1962

1/2 финала

БРАЗИЛИЯ – Чили – 4:2

ГАРРИНЧА – 2, ВАВА – 2

12.07.1966

Гр.турнир

ФРГ – Швейцария – 5:0

Хельмут ХАЛЛЕР – 2, Франц БЕККЕНБАУЭР – 2

19.06.1974

1-й гр.турнир

Гаити – ПОЛЬША – 0:7

Гжегож ЛЯТО – 2, Анджей ШАРМАХ – 3

06.07.1978

1-й гр.турнир

ФРГ – Мексика – 6:0

Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ – 2, Хайнц ФЛОЭ – 2

15.07.1978

1-й гр.турнир

ВЕНГРИЯ – Сальвадор – 10:1

Ласло КИШШ – 3, Тибор НЬИЛАШИ – 2, Ласло ФАЗЕКАШ – 2

04.07.1982

2-й гр.турнир

Сев.Ирландия – ФРАНЦИЯ – 1:4

Ален ЖИРЕСС – 2, Доминик РОШТО – 2

21.06.1998

Гр.турнир

АРГЕНТИНА – Ямайка – 5:0

Ариэль ОРТЕГА – 2, Габриэль БАТИСТУТА – 3

27.06.1998

1/8 финала

БРАЗИЛИЯ – Чили – 4:1

СЕЗАР САМПАЙЮ – 2, РОНАЛДО – 2

13.06.2014

Гр.турнир

Испания – ГОЛЛАНДИЯ – 1:5

Робин ВАН ПЕРСИ – 2, Арьен РОББЕН – 2

08.07.2014

1/2 финала

Бразилия – ГЕРМАНИЯ – 1:7

Тони КРООС – 2, Андре ШЮРРЛЕ – 2

23.06.2018

Гр.турнир

БЕЛЬГИЯ – Тунис – 5:2

Ромелу ЛУКАКУ-2, Эден АЗАР – 2

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