Лукаку – первый после Марадоны

Сборная Бельгии стала седьмой командой в истории, начавшей чемпионат мира с двух крупных побед.

В первом туре подопечные Роберто Мартинеса разгромили Панаму – 3:0, а во втором – Тунис – 5:2. За последние полвека такой старт удавался только командам ФРГ (на чемпионском ЧМ-1990) и Франции (в 1998-м и 2014-м).

Команды, начавшие чемпионат мира с двух крупных побед

Год Команда Соперники Итого 1930 США Бельгия – 3:0, Парагвай – 3:0 1/2 финала 1950 Югославия Швейцария – 3:0, Мексика – 4:1 2-е место в группе 1954 Венгрия Корея – 9:0, ФРГ – 8:3 2-е место 1990 ФРГ Югославия – 4:1, ОАЭ – 5:1 Победа 1998 Франция ЮАР – 3:0, Сауд.Аравия – 4:0 Победа 2014 Франция Гондурас – 3:0, Швейцария – 5:2 1/4 финала 2018 Бельгия Панама – 3:0, Тунис – 5:2 ?

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил два гола в ворота тунисцев и стал первым за 32 года футболистом, отметившимся двумя дублями подряд в рамках чемпионата мира. После того, как в 1986 году Диего Марадона последовательно огорчил двумя мячами команды Англии и Бельгии, такую серию не выдавал никто.

Кроме того, Лукаку стал четвертым футболистом после Шандора Кочиша, Жюста Фонтэна и Гжегожа Лято, начавшим турнир с двух дублей. Уже в следующем матче с Англией форвард "Манчестер Юнайтед" может повторить достижение аргентинца Гильермо Стабиле, а в 1/8 финала добраться и до рекордной серии великого венгра Кочиша.

Из отечественных игроков только сделать два дубля подряд получалось только Анатолия Бышовца. На ЧМ-1970 от него пострадали команды Бельгии и Сальвадора.

Футболисты, делавшие дубли в двух матчах чемпионата мира подряд

(выделены игроки, начавшие чемпионат с двух дублей)

Турнир Игрок Команда Соперники 1930 Гильермо СТАБИЛЕ Аргентина Мексика – 6:3 (3), Чили – 3:1, США – 6:1 1950 ШИКО Бразилия Швеция – 7:1, Испания – 6:1 1954 Шандор КОЧИШ Венгрия Корея – 9:0 (3), ФРГ – 8:3 (4), Бразилия – 4:2, Уругвай – 4:2 (д.в.) 1954 Йозеф ХЮГИ Швейцария Италия – 4:1, Австрия – 5:7 (3) 1958 Жюст ФОНТЭН Франция Парагвай – 7:3 (3), Югославия – 2:3 1958 Питер МАКЛАРЛАНД Сев.Ирландия ФРГ – 2:2, Чехословакия – 2:1 (д.в.) 1958 ПЕЛЕ Бразилия Франция – 5:2 (3), Швеция – 5:2 1962 ГАРРИНЧА Бразилия Англия – 3:1, Чили – 4:2 1966 ЭЙСЕБИО Португалия Бразилия – 3:1, КНДР – 5:3 (4) 1970 Герд МЮЛЛЕР ФРГ Болгария – 5:2 (3), Перу – 3:1 (3) 1970 Анатолий БЫШОВЕЦ СССР Бельгия – 4:1, Сальвадор – 2:0 1974 Гжегож ЛЯТО Польша Аргентина – 3:2, Гаити – 7:0 1978 Марио КЕМПЕС Аргентина Перу – 6:0, Голландия – 3:1 (д.в.) 1986 Гари ЛИНЕКЕР Англия Польша – 3:0 (3), Парагвай – 3:0 1986 Диего МАРАДОНА Аргентина Англия – 2:1, Бельгия – 2:0 2018 Ромелу ЛУКАКУ Бельгия Панама – 3:0, Тунис – 5:2

Помимо Лукаку дублем в игре с Тунисом отметился и Эден Азар. Пара игроков одной сборной отметилась высокой результативностью в 36-й раз в истории чемпионатов. В XXI веке подобное случилось всего в третий раз. Четыре года голландцы Робин ван Перси и Арьен Роббен общими усилиями забили четыре гола в ворота испанцев, а немцы Тони Кроос и Андре Шюррле поучаствовали в историческом разгроме Бразилии в полуфинале.

Случаи, когда более одного игрока команды оформляли дубль в матче ЧМ

Дата Стадия Матч Игроки 19.07.1930 Гр.турнир Мексика – АРГЕНТИНА – 3:6 Гильермо СТАБИЛЕ – 3, Адольфо СУМЕЛЬСУ – 2 20.07.1930 Гр.турнир БРАЗИЛИЯ – Боливия – 4:0 МОДЕРАТО – 2, ПРЕТИНЬЮ – 2 26.07.1930 Гр.турнир АРГЕНТИНА – США – 6:1 Гильермо СТАБИЛЕ – 2, Карлос ПЕУСЕЛЬЕ – 2 27.06.1930 Гр.турнир УРУГВАЙ – Югославия – 6:1 Педро СЕА – 3, Хуан АНСЕЛЬМО – 2 27.05.1934 1/8 финала ИТАЛИЯ – США – 7:1 Анджело СКЬЯВИО – 3, Раймундо ОРСИ – 2 05.06.1938 1/8 финала ВЕНГРИЯ – Голландская Ост-Индия – 6:0 Дьердь ШАБОШИ – 2, Дьюла ЖЕНГЕЛЛЕР – 2 05.06.1938 1/8 финала БРАЗИЛИЯ – Польша – 6:5 (д.в.) ЛЕОНИДАС – 3, ПЕРАСИО – 2 12.06.1938 1/4 финала ШВЕЦИЯ – Куба – 8:0 Харри АНДЕРССОН – 3, Густав ВЕТТЕРСТРЕМ – 3 19.06.1938 Финал ИТАЛИЯ – Венгрия – 4:2 Джино КОЛАУССИ – 2, Сильвио ПИОЛА – 2 02.07.1950 Гр.турнир УРУГВАЙ – Боливия – 8:0 Оскар МИГЕС – 3, Хуан Альберто СКЬЯФФИНО – 2 09.07.1950 Финальная группа БРАЗИЛИЯ – Швеция – 7:1 АДЕМИР – 4, ШИКО – 2 17.06.1954 Гр.турнир ВЕНГРИЯ – Корея – 9:0 Шандор КОЧИШ – 3, Ференц ПУШКАШ – 2, Петер ПАЛОТАШ – 2 17.06.1954 Гр.турнир АНГЛИЯ – Бельгия – 4:4 Айвор БРОДИС – 2, Нэт ЛОФТХАУС – 2 19.06.1954 Гр.турнир УРУГВАЙ – Шотландия – 7:0 Карлос БОРХЕС – 3, Оскар МИГЕС – 2, Хулио АББАДИ – 2 19.06.1954 Гр.турнир АВСТРИЯ – Чехословакия – 5:0 Эрих ПРОБСТ – 3, Эрнст СТОЯСПАЛ – 2 20.06.1954 Гр.турнир ВЕНГРИЯ – ФРГ – 8:3 Шандор КОЧИШ – 4, Нандор ХИДЕГКУТИ – 2 20.06.1954 Гр.турнир ТУРЦИЯ – Корея – 7:0 БУРХАН Сангын – 3, СУАТ Мамат – 2 23.06.1954 Гр.турнир ФРГ – Турция – 7:2 Ханс ШЕФЕР – 2, Макс МОРЛОК – 3 26.06.1954 1/4 финала АВСТРИЯ – Швейцария – 7:5 Теодор ВАГНЕР – 3, Роберт КЕРНЕР – 2 26.06.1954 1/4 финала Австрия – Швейцария – 7:5 Робер БАЛЛАМАН – 2, Йозеф ХЮГИ – 3 30.06.1954 1/2 финала ФРГ – Австрия – 5:1 Фриц ВАЛЬТЕР – 2, Оттмар ВАЛЬТЕР – 2 15.06.1958 Гр.турнир ЧЕХОСЛОВАКИЯ – Аргентина – 6:1 Зденек ЗИКАН – 2, Вацлав ГОВОРКА – 2 29.06.1958 Финал БРАЗИЛИЯ – Швеция – 5:2 ВАВА – 2, ПЕЛЕ – 2 03.06.1962 Гр.турнир ВЕНГРИЯ – Болгария – 6:1 Флориан АЛЬБЕРТ – 3, Лайош ТИХИ – 2 07.06.1962 Гр.турнир ЮГОСЛАВИЯ – Колумбия – 5:0 Милан ГАЛИЧ – 2, Дражан ЕРКОВИЧ – 2 13.06.1962 1/2 финала БРАЗИЛИЯ – Чили – 4:2 ГАРРИНЧА – 2, ВАВА – 2 12.07.1966 Гр.турнир ФРГ – Швейцария – 5:0 Хельмут ХАЛЛЕР – 2, Франц БЕККЕНБАУЭР – 2 19.06.1974 1-й гр.турнир Гаити – ПОЛЬША – 0:7 Гжегож ЛЯТО – 2, Анджей ШАРМАХ – 3 06.07.1978 1-й гр.турнир ФРГ – Мексика – 6:0 Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ – 2, Хайнц ФЛОЭ – 2 15.07.1978 1-й гр.турнир ВЕНГРИЯ – Сальвадор – 10:1 Ласло КИШШ – 3, Тибор НЬИЛАШИ – 2, Ласло ФАЗЕКАШ – 2 04.07.1982 2-й гр.турнир Сев.Ирландия – ФРАНЦИЯ – 1:4 Ален ЖИРЕСС – 2, Доминик РОШТО – 2 21.06.1998 Гр.турнир АРГЕНТИНА – Ямайка – 5:0 Ариэль ОРТЕГА – 2, Габриэль БАТИСТУТА – 3 27.06.1998 1/8 финала БРАЗИЛИЯ – Чили – 4:1 СЕЗАР САМПАЙЮ – 2, РОНАЛДО – 2 13.06.2014 Гр.турнир Испания – ГОЛЛАНДИЯ – 1:5 Робин ВАН ПЕРСИ – 2, Арьен РОББЕН – 2 08.07.2014 1/2 финала Бразилия – ГЕРМАНИЯ – 1:7 Тони КРООС – 2, Андре ШЮРРЛЕ – 2 23.06.2018 Гр.турнир БЕЛЬГИЯ – Тунис – 5:2 Ромелу ЛУКАКУ-2, Эден АЗАР – 2

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