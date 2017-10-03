Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку избежал перелома лодыжки, сообщает официальный Твиттер сборной Бельгии. Футболист получил повреждение на тренировке в понедельник, но избежал осложнений.
Он будет тренироваться индивидуально в составе национальной команды на протяжении всего перерыва на игры сборных. Ожидается, что Лукаку пропустит оба оставшихся матча в квалификационном турнире чемпионата мира-2018.
В этом сезоне он провел 10 матчей за "Юнайтед" и забил 11 мячей.
⚽ @RomeluLukaku9 had an IRM (ankle) this afternoon ➡ No fracture, individual training program will follows. #BIHBEL #BELCYP #RoadtoRussia 🇧🇪 pic.twitter.com/PBdcXj9Zit– BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 2 октября 2017 г.