Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку избежал перелома лодыжки, сообщает официальный Твиттер сборной Бельгии. Футболист получил повреждение на тренировке в понедельник, но избежал осложнений.

Он будет тренироваться индивидуально в составе национальной команды на протяжении всего перерыва на игры сборных. Ожидается, что Лукаку пропустит оба оставшихся матча в квалификационном турнире чемпионата мира-2018.

В этом сезоне он провел 10 матчей за "Юнайтед" и забил 11 мячей.