Лукаку, Батшуайи, Манданда. Как могла бы выглядеть сборная ДР Конго

Популярный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную ДР Конго, состоящую из футболистов с гражданством страны, но выступающих за другие команды. Портал отмечает, что игроки конголезского происхождения могли бы сформировать одну из сильнейших сборных в Африке. Многие футболисты из ДР Конго едут в Бельгию, поэтому и сборная в наибольшей степени представлена бельгийцами.
Состав виртуальной команды выглядит следующим образом: Стив Манданда (Франция, "Марсель") - Теренс Конголо (Голландия, "Хаддерсфилд"), Венсан Компани (Бельгия, "Манчестер Сити"), Пренсель Кимпембе (Франция, "ПСЖ") - Стивен Н'Зонзи (Франция, "Севилья"), Денис Закария (Швейцария, "Боруссия" М) - Яннис Салибюр (Франция, "Генгам"), Юри Тилеманс (Бельгия, "Монако"), Жордан Лукаку (Бельгия, "Лацио") - Миши Батшуайи (Бельгия, "Челси"), Ромелу Лукаку (Бельгия, "Манчестер Юнайтед").
Сборная ДР Конго за всю историю лишь однажды попала в финальную стадию чемпионата мира - в 1974 году, когда страна еще называлась Заир. В квалификации ЧМ-2018 конголезцы дошли до финального третьего раунда, но уступили в таблице Тунису всего одно очко.
Top-Elf mit Zweit-Nationalitäten: So könnte die DR #Kongo spielen https://t.co/Mxg7GjUALV @mbatshuayi @RomeluLukaku9 @J_Lukaku94 @ytielemans @VincentKompany @SteveMandanda @kimpembe_3 @KongoloTerence #Transfermarkt pic.twitter.com/hdSrccOUeJ– Transfermarkt (@Transfermarkt) 25 февраля 2018 г.
Скат78
Это называется передергиванием. Большинство игрокам в Конго даже не родились. Какое же они отношение к нему имеют, очень опосредованное. Это называется западноевропейский футбол рулит. Той же сборной Сенегал нет никакой, это третья или четвертая сборная Франции. В Турции играют германские игроки, в Хорватии и т.д. Даже мы стали приглашать таких + бразильцы(
13:33
Непорочный как ТИ
ничо скоро будете вспоминать как в древних рукописях выглядели коренные французы-бельгий3цы, а потом конго пришло к ним...и они вымерли как динозавры
13:26
баламошка
Как сборная Франции.
13:15