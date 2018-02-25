Лукаку, Батшуайи, Манданда. Как могла бы выглядеть сборная ДР Конго

Популярный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную ДР Конго, состоящую из футболистов с гражданством страны, но выступающих за другие команды. Портал отмечает, что игроки конголезского происхождения могли бы сформировать одну из сильнейших сборных в Африке. Многие футболисты из ДР Конго едут в Бельгию, поэтому и сборная в наибольшей степени представлена бельгийцами.

Состав виртуальной команды выглядит следующим образом: Стив Манданда (Франция, "Марсель") - Теренс Конголо (Голландия, "Хаддерсфилд"), Венсан Компани (Бельгия, "Манчестер Сити"), Пренсель Кимпембе (Франция, "ПСЖ") - Стивен Н'Зонзи (Франция, "Севилья"), Денис Закария (Швейцария, "Боруссия" М) - Яннис Салибюр (Франция, "Генгам"), Юри Тилеманс (Бельгия, "Монако"), Жордан Лукаку (Бельгия, "Лацио") - Миши Батшуайи (Бельгия, "Челси"), Ромелу Лукаку (Бельгия, "Манчестер Юнайтед").

Сборная ДР Конго за всю историю лишь однажды попала в финальную стадию чемпионата мира - в 1974 году, когда страна еще называлась Заир. В квалификации ЧМ-2018 конголезцы дошли до финального третьего раунда, но уступили в таблице Тунису всего одно очко.