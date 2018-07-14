Лука Модрич: "Золотой мяч"? Я думаю только об успехе национальной сборной"

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что не думает об индивидуальных призах и сосредоточен лишь на достижении командного успеха. 15 июля хорваты сыграют в финале ЧМ-2018 с командой Франции.

- Вы невысокий ростом футболист. В течение вашей карьеры над вами посмеивались из-за этого. Что можете ответить недоброжелателям? - первый вопрос лучшему футболисту Хорватии.

- Ничего особенного. Могу лишь сказать, что никогда не сомневался в себе. Независимо от того, что от меня ожидали, я всегда был уверен, что мне удастся добиться в футболе того, что я достиг. Не нужно быть высоким парнем, чтобы играть в футбол! А все эти слова – это дополнительная мотивация. Я счастлив, что мне все удалось.

- Думаете о том, что впервые за 11 лет можете прервать гегемонию Криштиану и Месси и получить "Золотой мяч"?

- Несколько раз повторял уже: я думаю только об успехе национальной сборной. Конечно, мне приятно, когда обо мне говорят в этом контексте, но у меня мало мыслей по этому поводу. Дай Бог, завтра мы выиграем чемпионат мира, а остальное я не могу контролировать. Индивидуальные награды – не то, к чему следует стремиться.

- В октябре прошлого года Хорватия сыграла вничью с Финляндией, после этого сменился главный тренер и пришел Златко Далич. Как это повлияло на команду?

- Вы же видите: мы – в финале чемпионата мира! Думаю, это как раз прямое следствие того, что у нас теперь новый главный тренер. Далич пришел в очень сложный для нас момент. Результаты в отборочном цикле были сомнительными. Перед первой же игрой Златко поговорил с нами, придал нам уверенности в себе. Он сказал, что мы – хорошие футболисты, невзирая на то, что оказались в кризисе. В первой же игре с Украиной в гостях мы получили результат, а потом обыграли Грецию в стыках и вышли в финальную часть чемпионата мира. Далич очень сильно повлиял на нас. Главное, что нам в нем нравится, он искренний человек. Нам нравится его подход. Мы рады работать с ним. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)