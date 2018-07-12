Лука Модрич: "Золотой мяч" меня сейчас совсем не волнует"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после полуфинала ЧМ-2018 против Англии (2:1 д.в.) отметил, что он не гонится за личніми наградами. По его словам, все мысли сейчас вокруг финала турнира против Франции, который сотоится 15 июля в "Лужниках".

- Вот что меня сейчас совсем не волнует, так это "Золотой мяч", - ответил на вопрос испанского журналиста полузащитник "Реала" Лука Модрич. - Впереди финал чемпионата мира, все мысли только о нем. Франция - самый сильный соперник из всех возможных. Надеюсь, нам хватит сил на решающий бой. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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