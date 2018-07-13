Лука Модрич: "Я бы поменял все свои титулы на победу в финале ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич перед финалом ЧМ-2018 против Франции отмтеил, что победа в этом матче станет самой значимой в его карьере. Он пообещал, что "шашечные" покажут лучший футбол в карьере.

- Мы покажем свою лучшую игру, чтобы забрать этот трофей - такая возможность уникальна, - приводит пресс-служба ФИФА слова Модрича. - Я бы поменял все свои титулы на Кубок ЧМ.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)