Лука Модрич: "Выход России в 1/4 финала стал сюрпризом для нас"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не ожидал, что сборная России выйдет в 1/4 финала ЧМ-2018. На этой стадии команды сыграют друг с другом.
- В последние годы наша сборная не проходила эту стадию турнира, но наше поколение способно добиться многого, - цитирует хорвата "Р-Спорт". - Выход сборной России в четвертьфинал стал сюрпризом для нас, но они показали волю и мастерство в игре с испанцами. Домашняя атмосфера помогла россиянам.
Обе команды прошли в 1/4 финала благодаря серии пенальти. Хорваты в основное время сыграли вничью со счетом 1:1 с Данией, а россияне – с Испанией.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич