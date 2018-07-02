Лука Модрич: "Выход России в 1/4 финала стал сюрпризом для нас"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не ожидал, что сборная России выйдет в 1/4 финала ЧМ-2018. На этой стадии команды сыграют друг с другом.

- В последние годы наша сборная не проходила эту стадию турнира, но наше поколение способно добиться многого, - цитирует хорвата "Р-Спорт". - Выход сборной России в четвертьфинал стал сюрпризом для нас, но они показали волю и мастерство в игре с испанцами. Домашняя атмосфера помогла россиянам.

Обе команды прошли в 1/4 финала благодаря серии пенальти. Хорваты в основное время сыграли вничью со счетом 1:1 с Данией, а россияне – с Испанией.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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