Лука Модрич: " В матче Хорватия - Нигерия нет фаворита, шансы 50 на 50"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отказался называть фаворита в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии.

- Мы знаем сильные качества нигерийцев, - цитирует "Р-Спорт" Модрича. - Думаю, сейчас это лучшая африканская сборная, у них очень быстрая команда. Уверен, что в нашей игре нет фаворита, его вообще в первой игре быть не может. Шансы на победу 50 на 50, пусть нас и называют фаворитом. Мы на это не обращаем внимания.

У нашего поколения последний шанс что-то выиграть? Это не бремя для нас, и вообще не так важно, последний это шанс или нет. У нас отличное поколение футболистов, которые играют в крупных клубах. И не просто играют – а являются их движущей силой. У нас отличное сочетание молодых и опытных игроков. Понятно, что от нас многого ждут, но мы ждем от себя еще больше даже, чем кто-либо другой.

Хорватия - Нигерия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча - начало в 22.00 (время московское)