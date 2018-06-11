Лука Модрич: "Променял бы некоторые трофеи с "Реалом" на большой успех с Хорватией"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признался, что прошлый сезон был одним из сложнейших, но мадридцы заслужили победу в Лиге чемпионов. Также он рассчитывает на успех на чемпионате мира с хорватской сборной.

– Мы не можем побеждать без драмы, – цитирует AS Модрича. – У нас был сложнейший путь к победе. Мы прошли чемпионов Франции, Италии, Германии, а потом был "Ливерпуль". Мы на самом деле заслужили трофей. Это был тяжелый долгий сезон. В Испании играли не так, как следовало бы. Но выиграли самый важный трофей. Я счастлив быть частью "Реала". Но променял бы некоторые трофеи с "Реалом" на один большой успех с Хорватией.