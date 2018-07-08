Лука Модрич: "Надеемся пройти дальше, чем на ЧМ-1998"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич выразил надежду, что команде удастся дойти до финала чемпионата мира-2018. Хорваты в четвертьфинале победили Россию (2:2, пенальти 4:3) и в полуфинале сыграют с Англией. Команда второй раз в истории попадает в полуфинал ЧМ, впервые им это удалось на дебютном ЧМ-1998.

– Чего ожидаете от Англии?

– Считаем, что будет очень плотный и сложный матч. На этом чемпионате мира каждый матч сложный, но надо получать удовольствие от футбола. У нас на день меньше на подготовку, но уверен, что у нас не будет проблем с восстановлением. Мы видели, как Англия играла со Швецией, поняли, что она очень хорошо разыгрывает стандарты. Надо будет к ним подготовиться.

– После 1998 года вы вновь в полуфинале. Давор Шукер вам что-то говорил?

– Вы можете представить, как мы гордимся. В полуфинале ЧМ спустя 20 лет! Да, это не такой простой маршрут. В чемпионатах Европы нам не очень везло. На этом чемпионате мира нам воздается должное. Надеюсь, что пройдем еще дальше, чем в 98-м году. (Игорь РАБИНЕР)