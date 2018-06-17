Лука Модрич: "Хорватия отберет очки у Аргентины"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после матча ЧМ-2018 против Нигерии (2:0) отметил, что команда нацелена не проиграть следующую игру Аргентине. Встреча между командами состоится в Нижнем Новгороде.

- Матч с аргентинцами не будет простым, - приводит AS слова Модрича. - Мы знаем их сильные стороны, но победа над Нигерией укрепила наш дух и веру в себя. Мы сможем набрать очки в следующей игре. Аргентинцы будут играть злее. Они не ожидали, что сыграют вничью с Исландией.

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