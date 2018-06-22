Лука Модрич: "Гол станет одним из любимых за сборную, но наша победа гораздо важнее"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Аргентиной (3:0) на чемпионате мира-2018 отметил, что в первом тайме его команде пришлось непросто.

- Это была отличная игра. Особенно во втором тайме. В первой половине аргентинцы больше владели мячом. Но мы не давали им пространства и не позволяли создавать моменты. Хотя несколько из-за наших ошибок они все же имели. Но это нормально. Нам ведь противостояла одна из лучших команд мира. Не удивительно, что она создавала моменты. В первой половине и у нас было три-четыре шанса, но мы их не использовалих. После перрыва все пошло в нашу пользу. Мы счастливы, что выиграли сегодня и вышли в плей-офф, - сказал Модрич.

- На какое место среди всех своих голов вы поставите сегодняшний?

- (Задумывается). Это был важный гол. Пожалуй, назову его одним из своих любимых за сборную. Но для меня гораздо важнее наша победа. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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