Лука Модрич: "Главное понять, что нужно выложиться еще больше, чем в предыдущих матчах"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что команда с вдохновением подходит к финалу ЧМ-2018. В финальном матче хорваты встретятся с Францией 15 июля.

– В жизни вы столкнулись со многими трудностями и испытаниями. Что извлекли после них?

– Я действительно столкнулся в жизни с огромным количеством трудностей. Самое главное, что я извлек, – никогда нельзя сдаваться! Вы должны верить в себя, продолжать бороться и стараться осуществить свою мечту. Вот что двигало мной.

– Что скажете игрокам перед выходам на поле?

– Посмотрим! Я не сижу и не думаю, какие речи должен произнести, не пишу их. Скажу игрокам то, что буду ощущать в этот момент. Может, вдохновение и появится какое-то. У нас сложилась добрая традиция: мы встаем в круг, общаемся перед стартовым свистком. Сейчас главное понять, что нужно выложиться еще больше, чем в предыдущих матчах. А вообще даже если бы я знал, что скажу игрокам, то вам бы не говорил заранее! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)