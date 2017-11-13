Лука Модрич: "Будет безумием, если Даличу не дадут поработать на чемпионате мира"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что нынешний наставник команды Златко Далич заслужил право возглавлять хорватов во время чемпионата мира-2018. Напомним, специалист возглавил национальную команду в начале октября перед последним матчем отборочного турнира против Украины (2:0), заменив на этом посту Анте Чачича.

Напомним, хорваты встречались со сборной Греции в стыковых матчах. В первой встрече подопечные Далича разгромили соперника со счетом 4:1, а в ответной игре сыграли вничью - 0:0. Таким образом, сборная Хорватии вышла на чемпионат мира.

- Будет безумием, если Даличу не дадут поработать во время чемпионата мира, - цитирует Goal Модрича. - Он проделал огромную работу. Я хотел бы поблагодарить и нашего бывшего тренера - Чачича. Все мы сделали великое дело. Самое главное, что Хорватия пробилась на чемпионат мира.