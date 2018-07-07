Лука Джорджевич: "Черчесов найдет способ обыграть Хорватию"

Черногорский нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" отметил, что успех сборной России на чемпионате мира связан с тем, что команда хорошо сбалансирована во всех линиях.

- Никто не ожидал от российской сборной, что она продержится на чемпионате мира так долго. Сила вашей команды в надежной обороне - это стало очевидно в матче против Испании. Создавать шансы, играя с Россией, очень тяжело - подступы к штрафной закрыты, защитники действуют хорошо и уверенно, а если их и проходят, то появляется Акинфеев, который тащит все, что летит в его ворота. Думаю, это была лучшая игра России в защите. Но, с другой стороны, в матчах против Саудовской Аравии и Египта ярко проявило себя российское нападение - нестандартные решения, реализованные моменты, отличные голы. Поэтому мне кажется, что сборная России сейчас хорошо сбалансирована во всех линиях, футболисты верят в свои силы - и это очень важно. Так что я могу ожидать самых неожиданных вещей. Надеюсь, Россия обыграет Хорватию - Черчесов найдет для этого способ, - сказал Джорджевич. (Егор БЫЧКОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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