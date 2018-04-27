Луиш Фигу: "Португалия рассчитывает выйти в финал ЧМ-2018"

Бывший капитан сборной Португалии Луиш Фигу считает, что команда в состоянии добраться до финала чемпионата мира-2018. Действующие чемпионы Европы сыграют в группе B с Испанией (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).

- Бразилия, Германия и Испания - главные претенденты на титул. Португалия - после них. У каждой нации есть свои ожидания от чемпионата мира, в том числе и у Португалии, - цитирует xinhuanet.com Фигу. - У нас хорошая команда, и мы хотим добиться успеха в России. Мы ждем успеха в турнире и хотим выйти в финал.

Криштиану Роналду в этом сезоне отлично играет. Он имеет влияние и очень важен для команды, даже если не забивает.

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