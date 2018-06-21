Луис Техада: "Панама мечтает выиграть хотя бы один матч на ЧМ-2018"

Нападающий сборной Панамы Луис Техада отметил, что опыт, приобретенный в матчах чемпионата мира в России, поможет национальной команде успешно выступить на следующих мировых первенствах.

Сборная Панамы впервые в истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. В дебютном матче на турнире панамские футболисты проиграли команде Бельгии со счетом 0:3. Оставшиеся матчи группового турнира сборная Панамы проведет с командами Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

- Мы приехали сюда для того, чтобы получить опыт, - цитирует ТАСС Техаду. - Приобретенный опыт на чемпионате в России поможет нам хорошо сыграть на следующих мировых и континентальных первенствах.

Мы мечтаем выиграть хотя бы один матч, мы должны лишь верить в себя. Сборная Англии - отличная команда с богатой футбольной историей. Тут дело не в истории, а в том, как мы будем играть.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу