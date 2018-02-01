Луис Суарес: "Угугвай не должен подойти к ЧМ-2018 слишком самоуверенным"

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес сказал, что его национальная команда должна избежать недооценки соперников по группе на чемпионате мира-2018. Южноамериканцы в квартете A встретятся с Египтом, Саудовской Аравией и Россией.

– Я нацелен закончить сезон с "Барселоной" а затем физически и психологически подготовиться к чемпионату мира, – цитирует Sport 890 Суареса. – Это – мой турнир, особенно, учитывая, что случилось на ЧМ-2014. Я хочу сделать уругвайцев счастливыми.

Остальные команды могут быть не очень грозными по именам, но это не сказывается на их технике или их тренерах. В прошлом мы страдали, нам нужно научиться быть не слишком самоуверенными. Нужно быть заведенными, доверять партнерам по команде и не подходить к играм слишком расслабленными.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.