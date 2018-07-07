Луис Суарес: "Сборной Уругвая не хватало Кавани"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес после поражения от Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 (0:2) отметил, что уругвайцам не хватало Эдинсона Кавани. Игрок "ПСЖ" не смог принять участие во встрече из-за травмы.

- Есть футболисты очень важные для команды, такие, как Кавани, - цитирует "Р-Спорт" Суареса. - Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ