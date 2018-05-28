Луис Суарес пожелал Салаху восстановиться к ЧМ-2018

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отметил, что хотел бы видеть форварда сборной Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира-2018. Египтянин повредил плечо в столкновении с Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов.

- Такие вещи случаются в футболе, ему просто не повезло, - приводит Telenoche слова Суареса. - Желаю ему всего наилучшего, чтобы он восстановился к чемпионату мира. Хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки.

Ранее поступали противоречивые сведения о травме Салаха и сроках его восстановления. Сам форвард заявил, что приедет на чемпионат мира. Уругвай и Египет сыграют в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2018, игра состоится 15 июня.