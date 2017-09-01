Луис Суарес - о замене в матче с Аргентиной: "Я в порядке, это лишь судорога в икре"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (0:0) отметил, что с его здоровьем все в порядке. 30-летний игрок был заменен на 81-й минуте, предполагалось, что он вновь травмировал колено.

– Мы взяли важное очко и продолжаем мечтать о выходе на чемпионат мира. Со мной все в порядке. Это всего лишь судорога в икре. Вперед, Уругвай, – написал в Инстаграме Суарес.

Уругвай занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 15 матчей.