Луис Суарес не вызван в сборную Уругвая на товарищеские матчи

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес вызвал 23 футболиста на товарищеские матчи против Польши и Австрии. В нем не оказалось нападающего "Барселоны" Луиса Суареса. Каталонский клуб попросил дать футболисту дополнительное время для восстановления от травмы колена.

30-летний футболист испытывает дискомфорт в колене. В ноябре клуб планировал провести операцию, но врач национальной команды выступил против этого.

Сборная Уругвая завершила отборочный турнир чемпионата мира-2018 на 2-м месте, уступив Бразилии. Уругвайцы завоевали прямую путевку на мундиаль.