Луис Суарес на тренировках отрабатывал игру в воротах

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес на тренировке отрабатывал игру в воротах. Как сообщает официальный Твиттер уругвайской команды, форвард "Барселоны" надел перчатки в конце занятия и попросил партнеров размять его в воротах.
Напомним, что сборная Уругвая сыграет с Россией в третьем туре группового турнира ЧМ-2018, а ближайшим соперником уругвайцев станет Саудовская Аравия.
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Al cierre del entrenamiento, el plantel tuvo un espacio de fútbol informal. @LuisSuarez9 y @Cebo_Rodriguez se desempeñaron como goleros.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/O9ckaMHBj1– Selección Uruguaya (@Uruguay) 19 июня 2018 г.