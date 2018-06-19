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Луис Суарес на тренировках отрабатывал игру в воротах


Нападающий сборной Уругвая  Луис Суарес на тренировке отрабатывал игру в воротах. Как сообщает официальный Твиттер уругвайской команды, форвард "Барселоны" надел перчатки в конце занятия и попросил партнеров размять его в воротах.

Напомним, что сборная Уругвая сыграет с Россией в третьем туре группового турнира ЧМ-2018, а ближайшим соперником уругвайцев станет Саудовская Аравия.

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