Луис Суарес: "Мы играли в полную силу!"

Автор победного гола в составе сборной Уругвая Луис Суарес ответил на вопрос спецкора "СЭ" после матча ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (1:0).

-Вы играли в полную силу, или берегли себя для матча с Россией?

-Ха! Поверьте, на этом чемпионате мира нельзя расслабляться. Мы хотели победить и играли в полную силу. Выйти в плей-офф – вот была наша задача, и мы ее выполнили. А игра снова показала, что чемпионат мира это сложный турнир. Было много сюрпризов, вы сами видели. Так что тут непросто всем. И нам в этом матче тоже. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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