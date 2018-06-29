Луис Суарес: "Мотивацию на матч с Португалией ощущаю сполна. Завтра все увидите на поле"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес рассказал, насколько команда готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Португалии. Встреча команд состоится завтра в Сочи.

- Игра очень важная, завтрашний матч будет сложным. Нам важно будет сконцентрироваться только на том, что будет завтра, мы хотим спокойно подготовиться к этому матчу, нам поможет все, что было накоплено раньше, - цитирует ТАСС Суареса. - Конечно же, я лучше себя чувствую по сравнению с началом турнира, потому что первый матч был в некотором смысле разочаровывающим. После матча начинаешь думать о нем, разговаривать с тренером и другими игроками, потом уже, может быть, не нужна какая-то дополнительная мотивация, а мотивацию на завтра я ощущаю сполна и соответствующим образом готовлюсь, завтра вы все увидите на поле. Конкуренция с Кавани (нападающий Уругвая. - Прим. "СЭ")? Мы давно друг друга знаем, более десятка лет мы вместе находимся в национальной сборной. Соперничества нет, мы оба играем за Уругвай и будем делать все, что можно, для победы.

Уругвай - Португалия: текстовая трансляция 30 июня в 21.00 по московскому времени. Сочи