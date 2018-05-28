Луис Суарес: "К чемпионату мира подхожу с новыми ощущениями"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что по-новому воспринимает предстоящий чемпионат мира. 31-летний форвард провел 8 матчей на ЧМ-2010 и ЧМ-2014, забив 5 мячей.

– Любой игрок мечтает принять участие в чемпионате мира и победить, – приводит Sport слова форварда "Барселоны". – Предыдущие мировые первенства для меня остались в прошлом. Я подхожу к предстоящему турниру с другими ожиданиями и новыми ощущениями, которые мотивируют меня на то, чтобы пройти как можно дальше.

Сборная Уругвая в группе A встретится с Египтом (15 июня), Саудовской Аравией (20 июня) и Россией (25 июня).​

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу