01:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Луис Суарес: "Было очень жарко. Для Уругвая матч был самопожертвованием"


Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Португалии (2:1) отметил, что жаркая погода в Сочи сказалась не действиях футболистов. По его словам, игра была самопожертвованием для уругвайцев.

- Мы рады победному моменту, потому что на этом чемпионате мира очень высокий уровень, - приводит ТАСС слова Суареса. - Сегодня было очень жарко, я оказался уставшим. Для всей команды сегодняшний матч был настоящим самопожертвованием.

Уругвай - Португалия

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5338378

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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