Луис Суарес: "Было очень жарко. Для Уругвая матч был самопожертвованием"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Португалии (2:1) отметил, что жаркая погода в Сочи сказалась не действиях футболистов. По его словам, игра была самопожертвованием для уругвайцев.

- Мы рады победному моменту, потому что на этом чемпионате мира очень высокий уровень, - приводит ТАСС слова Суареса. - Сегодня было очень жарко, я оказался уставшим. Для всей команды сегодняшний матч был настоящим самопожертвованием.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь