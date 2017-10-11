Луис Суарес: "Было бы тяжело видеть Месси не на чемпионате мира"

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес порадовался за одноклубника Лионеля Месси, который помог Аргентине выйти в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. В заключительной встрече отборочного турнира альбиселесте обыграли Эквадор (3:1), Месси оформил хет-трик. Благодаря этому результату аргентинцы заняли третье место в южноамериканской квалификации, которое гарантирует участие на мировом первенстве.

- Мы с Месси - друзья. Было бы тяжело видеть его не на чемпионате мира, - приводит Sport.es слова Суареса. - Игра сборной Аргентины служит доказательством того, насколько сложен отборочный турнир в Южной Америке. Ведь Аргентина была в шаге от того, чтобы пропустить чемпионат мира.

Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.

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