Луис Рубиалес: "Новый тренерский штаб сделает все, чтобы Испания прошла как можно дальше"

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес назвал ситуацию с увольнением главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги за день до церемонии открытия чемпионата мира-2018 самой сложной в жизни. 51-летний специалист, несмотря на действующий до лета 2020 года контракт, 12 июня подписал контракт с "Реалом".

– У меня хорошие отношения с игроками, как и с Хуленом. Это сложная ситуация, самая сложная из тех, с которыми я сталкивался, – приводит пресс-служба RFEF слова Рубиалеса. – Мы оказались в непростой ситуации, но игроки и новый тренерский штаб сделают все, что в их силах, чтобы сборная прошла как можно дальше.

Сборная – команда всех испанцев. Ты не можешь поступать так – за 2-3 дня до чемпионата мира. Мы были вынуждены принять такое решение. Уверен, что со временем это сделает нас сильнее.

Знаю, что это очень тяжелая ситуация. Знаю, что меня будут критиковать, чтобы я ни делал, но ценности федерации диктуются самой федерацией. Мы не могли оказаться в стороне от переговоров одного из наших работников и узнать об этом за пять минут до официального объявления. Мы должны были действовать. Если кто-то хочет сотрудничать с работником федерации, он должен говорить с работодателем. Сборная – самое важное, что у нас есть, а чемпионат мира – максимальная цель.

Команда сделает все, чтобы добиться лучшего результата. Мы не можем говорить гипотетически, но федерация не может узнавать о подобном за 5 минут до официального объявления.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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