Луис Фелипе Сколари: "В сборной Бразилии нет альтернативы Неймару"

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луиз Фелипе Сколари признался, что во время домашнего чемпионата мира 2014 года ему было тяжело, когда Неймар не мог играть за команду. Напомним, форвард получил травму позвоночника в матче 1/4 финала против Колумбии. Хозяева турнира без нападающего вышли в полуфинал, где проиграли Германии (1:7). В матче за третье место они уступили Голландии (0:3). После этих поражений специалист покинул занимаемый пост.

Сколари отметил, что нынешнему главному тренеру бразильцев Тите будет сложно найти адекватную замену форварду "ПСЖ", если тот по какой-то причине не сыграет за национальную команду.

- Так было в 2014 году. Бразильский футбол переживает огромную потерю, когда Неймара нет на поле, - цитирует Globoesporte Сколари. - Звезде такого уровня, как Неймар, в сборной Бразилии нет альтернативы. Очень тяжело найти ему замену.

Напомним, бразильцы уже гарантировали себе участие в чемпионате мира-2018. В октябре команде Тите предстоят два заключительных матча отборочного турнира мирового первенства против сборных Боливии (на выезде) и Чили (дома).