Луис Энрике на этой неделе возглавит сборную Испании

Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике на этой неделе может возглавить сборную Испании, сообщает Marca. Специалисту будет предложен двхлетний контракт. Его задачей станет выход с командой на Евро-2020.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) за день до старта ЧМ-2018 уволила с поста главного тренера сборной Хулена Лопетеги, который за спиной у руководства договорился о контракте с "Реалом". Во время турнир командой руководил Фернандо Йерро. Вместе с ним испанцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной России (2:2, 3:4 по пен.).

Луис Энрике ранее возглавлял "Барселону". С 2014 по 2017 годы он выиграл два чемпионата Испании, два Кубка страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.