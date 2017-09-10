Луи ван Гал: "При схеме 3-5-2 Промес может играть роль нападающего"

Бывший главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес способен играть в национальной команде в роли центрального форварда. Специалист отметил, что игрок красно-белых является очень многофункциональным.

- Многие тренеры, особенно в Англии и Германии, переходят на схему 3-5-2, - цитирует Football Oranje ван Гала. - Когда на чемпионате мира 2014 года мы использовали ее, многие считали, что мы играем в оборонительный футбол, но план сработал (голландцы завоевали бронзу мирового первенства. - Прим. "СЭ"). В этой схеме Промес мог бы играть на позиции центрального нападающего - он очень многофункциональный игрок. У схемы 4-3-3 есть проблема - нужны качественные вингеры, а их осталось не очень много.

Напомним, в субботу, 9 сентября Промес провел 100-й матч в составе "Спартака", забив 50-й мяч за красно-белых.

За два тура до завершения отборочного турнира ЧМ-2018 голландцы занимают третье место, набрав 13 очков. У лидера группы Франции 17 очков, у расположившейся на второй строчке Швеции 16 баллов.