Луи ван Гал ничего не ждет от чемпионата мира-2018

Бывший главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал признался, что не испытывает нетерпения по поводу начала чемпионата мира. Голландия не попала на мировое первенство, заняв третье место в своей отборочной группе.

– Многие команды собираются припарковать автобус, – сказал 66-летний специалист в интервью NOS. – Особого веселья в этом нет. Фаворитами предстоящего первенства являются Бразилия, Германия и Испания.

Луи ван Гал возглавлял национальную сборную в 2000-2002 и 2012-2014 годах.