23:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Луи ван Гал ничего не ждет от чемпионата мира-2018

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Бывший главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал признался, что не испытывает нетерпения по поводу начала чемпионата мира. Голландия не попала на мировое первенство, заняв третье место в своей отборочной группе.

– Многие команды собираются припарковать автобус, – сказал 66-летний специалист в интервью NOS. – Особого веселья в этом нет. Фаворитами предстоящего первенства являются Бразилия, Германия и Испания.

Луи ван Гал возглавлял национальную сборную в 2000-2002 и 2012-2014 годах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Уже давно можно ничего не ждать от ван Гала. В 2014 году Нидерланды вангаловские блистали в группе, а потом стали играть(пытаться) играть в более рациональный футбол и всё профукали. А в первом матче разнесли Испанию 5-1. Как всё замечательно начиналось, ведь такие голлашки обязаны были разносить тухлую Аргентину, в которой играет только Меська.

23:43

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