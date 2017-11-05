Лучший бомбардир сборной Перу Герреро прибыл на слушания по делу о допинге

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро прибыл в Лиму на слушания по делу о допинге. ФИФА временно отстранила игрока на месяц из-за положительной пробы на допинг, взятой после матча отбора чемпионата мира-2018 против Аргентины (0:0).

Какое именно вещество было найдено, не сообщается. Срок отстранения - 30 дней. За это время Герреро имеет право вскрыть пробу Б или предоставить другие доказательства своей невиновности. В любом случае форвард пропустит стыковые матчи за путевку на ЧМ-2018 против Новой Зеландии, которые состоятся 11 и 16 ноября.

Отметим, Герреро является рекордсменом сборной Перу по количеству мячей за команду. На его счет 33 гола. В этом отборочном цикле он забил 5 мячей - Уругваю, Аргентине, Чили и Венесуэле (2).