Лучшая шляпа ЧМ-2018 - у сенегальца. Согласны?

Официальный Твиттер самарского оргкомитета чемпионата мира-2018 опубликовал фото болельщика, претендующего на звание обладателя самого необычного головного убора турнира. Им оказался поклонник сборной Сенегала, шляпа которого состояла аж из четырех уровней, причем на верхнем расположился миниатюрный автобус.

К сожалению для болельщика, его сборная не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2018, уступив второе место в группе Японии только по рейтингу fair play.

Кандидат на звание обладателя лучшего головного убора ЧМ-2018 🎩



Фото: Виктория Винс. pic.twitter.com/02IebijORA – SMR2018 (@SMR_2018) 30 июня 2018 г.

Свежие новости о чемпионате мира по футболу